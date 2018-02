Aanhangers Feijenoord mishandelen supporter Ajax in Hilversum

Op het station in Hilversum slaat een groep aanhangers van Feijenoord een supporter van Ajax in elkaar. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 14 februari 2018 van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld. Ook RTV NH tv-programma Bureau NH besteedde aandacht aan de zaak.

Het gebeurt op zondag 8 mei 2016. De zaak is al wat ouder, maar de politie hoopt de daders alsnog te kunnen vinden met hulp van het publiek. Het slachtoffer is een 26-jarige man uit Assen. Hij is die zondag met een vriend op weg van Doetinchem naar Amsterdam. Ajax had die dag uit tegen De Graafschap gespeeld. Op het station van Hilversum stappen ze uit om iets te eten te kopen. Het slachtoffer loopt in z'n eentje naar de Albert Heijn To Go, zijn vriend blijft op het perron.

Zware mishandeling

Als hij in de stationshal loopt, komt hij een groep van ruim tien Feyenoord-aanhangers tegen. Ze zijn wat rumoerig en roepen wat over het misgelopen landskampioenschap van Ajax. Van het één op het andere moment wordt de Assenaar aangevallen. Een aantal mannen en vrouwen deelt rake klappen uit. Het slachtoffer loopt door de mishandeling zwaar lichamelijk letsel op:

een gebroken oogkas

blauwe ogen een gebroken neus en

meerdere zwellingen en kneuzingen in zijn gezicht.

De mishandeling staat op bewakingsbeeld. De nummers op de foto's corresponderen met de onderstaande nummering.

Signalementen

Verdachte 1:

man

blanke huidskleur

stevig postuur

kort, donkerblond haar

droeg een zwart T-shirt met wit logo op borsthoogte links

had een grijze geruite korte broek aan

droeg donkere schoenen.

Verdachte 2:

man

blanke huidskleur

slank postuur

kort, donkerbruin haar

had een donkere zonnebril op

droeg een zwart T-shirt met korte mouwen

had een lichtkleurige driekwart broek aan

droeg lichtkleurige sneakers.

Verdachte 3:

man

blanke huidskleur

gezet postuur

kortgeschoren donkerbruin haar en baard

droeg een zwart T-shirt met korte mouwen en gekleurde opdrukken

had een lichtkleurige driekwart broek aan

droeg sneakers met lichte en donkere vlakken

had een gouden ketting om zijn nek.

Verdachte 4:

vrouw

blanke huidskleur

leeftijd 25 tot 35 jaar

normaal / iets gezet postuur

lang, bruin haar

droeg een zwart mouwloos shirt

had een blauwe spijkerbroek aan

droeg zwarte schoenen

had een rood geruit overhemd om haar middel geknoopt

droeg een zonnebril.

Verdachte 5: