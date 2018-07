Zesde ramkraak bij kledingzaak in Vreeswijk en diefstallen auto en kentekenplaten in Utrecht

Ramkrakers proberen de kledingzaak aan de Oude Sluis in het Nieuwegeinse Vreeswijk leeg te roven. Dat doen ze met een in de Gildstraat in het Utrechtse Wittevrouwen gestolen auto met een in de wijk Lunetten gestolen kenteken. De ramkraak mislukt, maar de politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Tot nu toe nog geen enkele tip ontvangen over deze zaak helaas. Daarom vragen we er nogmaals om.

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 17 juli 2018 van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld. Al eerder besteedde het programma aandacht aan de zaak. Dat was in de aflevering van 14 februari.

Het is al de zesde ramkraak bij kledingzaak De Oude Sluis. Het gebeurt op 2 februari 2018. Om 04.30 uur krijgt de politie melding van de inbraak. Agenten gaan er direct op af en zien dat een donkere Audi A8 met de achterkant de winkel is ingereden. De daders hebben niets buit kunnen maken, maar hebben de winkel wel zwaar beschadigd.

Gestolen auto

De auto waarmee de inbrekers de ramkraak plegen is gestolen tussen woensdagavond 31 januari om 22.30 uur en donderdagochtend 1 februari 07.45 uur in de Gildstraat te Utrecht. De politie zoekt getuigen van deze autodiefstal. Op de auto zaten kentekenplaten met de combinatie JL-151-K. Die waren gestolen op de Fivelingo in Utrecht. Dit moet zijn gebeurd tussen eind januari en vrijdagochtend 2 februari. De auto is aan de eigenaar teruggegeven.

Hoedjes

In de auto lagen drie verschillende jagershoedjes op de hoedenplank, met kleuren roze, groen en oranje met daarop de naam Hexenhäusl. Dat is de naam van een restaurant in het Oostenrijkse skidorp Saalbach.