Contactloos betaald met gestolen bankpas in Soest

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 14 februari 2018 van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

In de ochtend van zaterdag 23 oktober 2017 ziet de eigenaar van de pas dat er is ingebroken in zijn auto. Die stond geparkeerd op het Theo Dobbehof Het valt hem op dat zijn pas is verdwenen en belt gelijk zijn bank. Dan blijkt dat er bij twee winkels in Soest al contactloos is betaald met de gestolen pas. De man doet aangifte en de politie stelt een onderzoek in. Uit camerabeelden blijkt dat twee jongens de vertdachten zijn. De politie arresteert één van de jongens, maar tot nu toe blijft de vraag: wie is de andere?

Signalement