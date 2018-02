Autobranden in Parkwijk

Op de hoek van de Lavendelstraat en de Pimpernelstraat in het Utrechtse Parkwijk steekt iemand een auto in brand. Het vuur slaat over op twee andere auto's. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 21 februari 2018 van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

Het gebeurt in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 februari 2018. In Parkwijk gaan drie auto's in vlammen op. Tegen 02.00 uur ziet een getuige dat er op de hoek van de Lavendelstraat en de Pimpernelstraat een auto in brand staat. Het vuur slaat over op twee andere auto's. De brandweer blust het vuur, maar kan niet voorkomen dat de drie auto's verloren gaan. Door de hitte van het vuur barst de ruit van een woning, maar het vuur slaat gelukkig niet naar binnen.

Beloning

De politie onderzoek alle autobranden in de stad Utrecht die de afgelopen weken plaatsvonden. De recherche is ervan overtuigd dat er mensen zijn die weten wie er achter de branden zit, maar die informatie voor zich houden. Om die mensen over de streep te trekken, ligt er een beloning van 20.000 euro klaar voor de gouden tip. Dat geld kan verdeeld worden over meerdere tipgevers.