84-jarige dame bestolen

Omschrijving

Het slachtoffer is op dinsdagochtend 21 november 2017 met haar rollator boodschappen aan het doen in een supermarkt aan de Kinkerstraat. Als de vrouw wat fruit aan het uitzoeken is, staat ze twee stappen bij haar rollator vandaan. Uitgerekend op dat moment komt er een vrouw bij haar rollator staan. Zij bedekt met een sjaal de handtas op de rollator en weet vervolgens op slinkse wijze de portemonnee van het slachtoffer uit de handtas te halen. De vrouw gaat er vervolgens snel vandoor.

Kent of herkent u de vrouw op de beelden of heeft u andere informatie over deze zaak? Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Via het onderstaande tipformulier is het ook mogelijk om uw informatie achter te laten. Dit kan ook anoniem via het tipformulier op www.meldmisdaadanoniem.nl .