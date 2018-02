Autokrasser gezocht

Omschrijving

Op camerabeelden uit juli 2017 is een man te zien die met een scherp voorwerp een geparkeerde auto aan de Baarsjesweg bekrast. Sinds juli zijn er tot eind oktober 2017 tientallen auto’s bekrast. De bekrassingen hebben allemaal plaatsgevonden in de Postjesbuurt en Paramaribobuurt. Of dezelfde man voor alle bekrassingen verantwoordelijk is, wordt onderzocht, maar de recherche komt er graag achter wie de man op de beelden is. In totaal gaat het om duizenden euro’s aan schade.