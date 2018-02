Poging liquidatie IJburg

Omschrijving

Die nacht krijgt de meldkamer rond 04.00 uur een telefoontje dat er een vechtpartij gaande is op de IJburglaan ter hoogte van de Haringbuisdijk. Agenten treffen op straat een 41-jarige man aan met ernstige verwondingen. Ook worden er meerdere hulzen aangetroffen. Het slachtoffer blijkt meerdere keren te zijn beschoten en wordt met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij een operatie moet ondergaan. De man mag van geluk spreken dat hij het incident heeft overleefd

Daders

De man is zeer vermoedelijk door één schutter onder vuur genomen. Met een tweede dader is de schutter vervolgens weggevlucht in een vermoedelijk Volkswagen Golf type 4. De recherche vermoedt dat het de bedoeling was van de daders om het slachtoffer, een bekende van politie en justitie, te liquideren. Omdat er is geschoten op de openbare weg, op een plek waar ook veel gezinnen wonen, wordt de zaak hoog opgenomen en om die reden heeft de recherche de zaak nog altijd in onderzoek.

Beloning van 15.000 euro

Het vermoeden bestaat dat er mensen zijn die meer weten over de achtergronden van de poging liquidatie, maar deze informatie niet eerder met het onderzoeksteam hebben gedeeld. Om die reden is er door de Hoofdofficier van Justitie in Amsterdam een beloning uitgeloofd van 15.000 euro. De recherche hoopt dat mensen die over informatie beschikken, deze alsnog willen delen. Dat kan via de Opsporingstiplijn op 0800-6070, maar dat kan uiteraard anoniem door te bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek met het Team Criminele Inlichtingen kan gebeld worden met 079-3458999.