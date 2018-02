Ramkraak supermarkt Westwijkplein

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar een ramkraak op een supermarkt aan het Westwijkplein in Amstelveen.

Omschrijving

In de nacht van dinsdag 30 op woensdag 31 januari gaat om 03.24 uur het alarm af in de supermarkt. Er is door in ieder geval drie daders een auto de pui ingereden en ze proberen de aanwezige geldautomaat op te blazen. Dit mislukt en voordat de daders op de vlucht slaan, steken ze de auto in brand. De daders gaan er vervolgens met zijn drieën op één scooter vandoor. Brandweer en politie zijn snel ter plaatse, maar er kan niet worden voorkomen dat de brand voor een enorme ravage zorgt. De winkel staat onder water, het plafond is gedeeltelijk naar beneden gekomen en de producten in de winkel kunnen als verloren worden beschouwd. De winkel zal zeker anderhalve week gesloten zijn om de schade te herstellen. De schade wordt op dit moment geschat op mogelijk een miljoen euro.

De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart en heeft de volgende vragen aan het publiek:

Wie is getuige geweest van de ramkraak en heeft nog niet met de recherche gesproken?

Wie is mogelijk op een eerder moment iets opgevallen rond de supermarkt, bijvoorbeeld een voorverkenning?

De daders hebben gebruik gemaakt van een blauwe BMW station 3-Serie. Wie heeft dit type auto mogelijk die nacht gezien?

Wie heeft rond 03.30 uur mogelijk drie mannen zien rijden op één scooter?

Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat de daders ook gebruik hebben gemaakt van een voertuig dat al ergens in Westwijk geparkeerd stond. Wie is het opgevallen dat er een onbekende auto in de buurt stond, op de avond van de ramkraak?

De recherche wil graag de beelden bekijken van ondernemers, particulieren en dashcams die in de nacht van dinsdag 30 op woensdag 31 januari zijn gemaakt in de omgeving van het Westwijkplein. Deze beelden zijn eenvoudig te uploaden via de deze link.

Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Het is ook mogelijk om uw informatie door te geven via het onderstaande tipformulier. Via www.meldmisdaadanoniem.nl kan een anoniem tipformulier worden ingevuld.