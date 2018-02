Zware mishandeling in café aan Rembrandtplein

De slachtoffers, twee vrienden, zijn in de nacht van 20 op 21 oktober aan het stappen in het centrum van Amsterdam. Als ze rond 02.15 uur in een café aan het Rembrandtplein zijn, ontstaat er een worsteling tussen de 30-jarige man en een andere cafébezoeker. De 28-jarige vriend mengt zich in de ruzie op het moment dat hij ziet dat zijn vriend wordt neergeslagen. Hierop escaleert de situatie. Opeens pakt de verdachte een glas en begint hiermee te slaan. De twee mannen raken hierdoor ernstig gewond en blijven op de grond liggen. Ze worden met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar blijkt dat ze meerdere snijwonden hebben in het gezicht. De wonden moeten worden gehecht. Zij zijn voor het leven getekend door de mishandeling.

Vragen