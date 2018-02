Zware mishandeling Rembrandtplein

Het slachtoffer is in de nacht van 25 op 26 november aan het stappen in het centrum van Amsterdam. Rond 03.30 uur besluit hij naar huis te gaan. Wanneer hij op het Rembrandtplein loopt, in de richting van de Amstelstraat, krijgt hij het aan de stok met een groepje mannen. Dit escaleert volledig op het moment dat het slachtoffer een kopstoot krijgt van een van de mannen. Een tweede man grijpt hem vervolgens vast, werkt hem naar de grond en slaat hem daarna nog met een glas in het gezicht. Het slachtoffer wordt met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar blijkt hij onder meer een gebroken neus , een gat in het hoofd en een hersenschudding te hebben. Hij moet ook een operatie ondergaan.

Vragen