Diefstal poststuk/ mishandeling Sportlaan Den Haag

Omschrijving

Die ochtend werd de postbezorger eerst aangesproken door een onbekende man die hem naar post vroeg voor een specifiek huisnummer aldaar. De bezorger gaf de post niet af en werd even later bij deze woning op een gewelddadige manier beroofd van, naar later bleek, een specifiek poststuk met pinpas. De bewoners waren hier niet van op de hoogte en ontdekten dat er diverse keren was gepind van hun rekening. Van de pintransacties zijn camerabeelden. Het is nog niet duidelijk of hierbij ook de verdachte van de beroving te zien is.

Signalement verdachte beroving

De verdachte heeft een donkere huidskleur, is tussen de 20 en 25 jaar oud en ongeveer 1.80m a 1.85m lang. Hij is atletisch gebouwd en sprak accentloos Nederlands. Hij droeg een zwarte parkajas met een capuchon met een witte rand van schapenwol, een strakke blauwe spijkerbroek en witte sneakers.