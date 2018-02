Diefstal tas uit rollator Voorburg

Op maandag 4 december 2017 rond 14.30 uur werd in een kantoorboekhandel aan het Koningin Julianaplein in Voorburg de tas van een 93 jarige dame gestolen. De diefstal is gefilmd door de bewakingscamera.

Vragen

Tips? Bel de politie

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze diefstal? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.