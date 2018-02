Woninginbraak Popelenburg Pijnacker

Op maandagmiddag 11 september 2017 werd er ingebroken in een woning aan de Popelenburg in Pijnacker. Drie verdachten zijn te zien op camerabeelden uit de directe omgeving.

Signalementen Een van de mannen droeg een lichtkleurig camouflagepak. De tweede verdachte droeg een grijs jack en een zwarte pet. De derde verdachte was gekleed in een zwarte jas met capuchon en een zwarte broek met een rode bies.

Nadat het inbraakalarm van de woning was afgegaan, bleek dat er twee bakstenen door de ruiten waren gegooid. Mogelijk zijn de verdachten geschrokken door het alarm of door iets anders, want er is niets gestolen uit de woning.

Vragen

Tips? Bel de politie

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze inbraak? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.