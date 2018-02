20.000 euro beloning voor gouden tip moord Samir el Bartali

Omschrijving

Even voor half elf ’s avonds wordt Samir beschoten op de Socratesstraat waar hij op dat moment woont. De schutter rent naar een klaarstaande auto. Van de bestuurder van deze vluchtauto is nu een compositietekening. Wie herkent deze man?



Schuilnaam

Samir is vanuit België, waar hij woont, ondergedoken in Rotterdam. Hij moet in België nog een straf uitzitten voor de handel in verdovende middelen en leidt daarom hier een leven onder de schuilnaam ‘Ibrahim Amouissa’. Om duidelijk te krijgen door wie en waarom hij kan zijn neergeschoten wil de politie graag meer weten over zijn gewoonten en met wie Samir in zijn dagelijks leven allemaal omging. Samir kwam regelmatig in een shisalounge op de Schieweg. Wie had vanuit deze plek contact met hem en kan vertellen met wie hij omging?



Djellaba

Buitenshuis is Samir eigenlijk altijd westers gekleed, maar ìn zijn huis draagt Samir geregeld een traditionele Djellaba. Op de 29e december wordt hij echter in zijn djellaba op straat neergeschoten. Waarom had hij deze, geheel tegen zijn eigen gewoonte in, buiten aan? Was hij in gezelschap van iemand die hij kende? De politie zoekt getuigen die hier meer over kunnen vertellen.



Belangrijke getuige

Getuigen vertelden dat er vlak na het schietincident een “Antilliaanse man met ‘dreads’ en gouden tanden” op de Socratesstraat stond die een andere getuige vertelde dat hij het schieten had gezien. Ook zou hij de schutter in een donkere auto hebben zien stappen. Wellicht heeft deze getuige Samir ook naar buiten zien komen en kan hij vertellen of Samir toen al in het gezelschap was van iemand, of dat Samir iemand op straat ontmoette. De politie wil deze man dus heel graag. En uiteraard met alle andere mensen die misschien weten wie de daders zijn.



Signalementen

De schutter die rond half 11 die avond richting de Zenostraat is gerend.

- is een getinte man

- van zo’n 1.80

- hij is vrij dun, smal gebouwd

- Droeg en zwarte jas met capuchon over zijn hoofd

- Een spijkerbroek

- en een opvallend detail: hij had toen hij na het schieten wegrende een rode plastic tas vast.



Van zijn handlanger die achter het stuur van de vluchtauto zat is deze compositietekening

Het was een man met

- een getinte huidskleur

- lang donker haar

- en een donker snorretje

Zie compositietekening.



Vluchtauto

Vlakbij het Kralingse Bos ligt dit Lagelandsepad; een afgelegen fiets- en voetpad en een volkstuinencomplex. Het is hier ’s nachts bijna uitgestorven. Zo’n 4 uur na de moord rond 3 uur in de nacht van 29 op 30 december wordt een grijze Audi op deze plek neergezet en in brand gestoken. Misschien is dit de vluchtauto.



Het blijkt een tussen 11 en 14 juni 2017 in Amsterdam gestolen auto te zijn, waar het valse kenteken 99-KPF-5 op is gezet. Vraag: wie heeft die wagen tussen juli en eind december ergens gezien? Inmiddels is duidelijk dat in die periode vaak een blauwe Opel Corsa, model 5-deurs bij de Audi in de buurt heeft gereden. Is er iemand die een link kan leggen tussen die auto’s en mogelijk de man op de compositietekening?



En dan is er natuurlijk ook de vraag wie de man zag vluchten die de vluchtauto in brand stak. Mogelijk is de dader daarna via het voetpad richting de Rijksweg A16 gevlucht, de wijk Prins Alexander in. Mogelijk is hij hier met een auto, ander vervoermiddel of te voet verder de wijk in gevlucht. Heeft iemand dat gezien dan hoort de politie dat natuurlijk graag.