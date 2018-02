Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving

Wij zijn op zoek naar de dief of dieven van twee eeuwenoude zilveren kelken die tussen kerstmis 2017 en 7 januari 2018 werden gestolen uit de gebedsruimte van het St. Elizabethziekenhuis in Tilburg. Behalve een waarde in geld hebben ze een grote emotionele waarde. Weet u waar ze zijn? Kunt u helpen ze terug te vinden? 0800 6070.