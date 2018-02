Twee gewapende overvallen op McDonalds

Omschrijving

In een paar maanden tijd worden twee overvallen op de fastfoodketen gepleegd. De eerste is op de MacDonalds in Breda aan de Veldsteen, de tweede bij het filiaal in Etten-Leur op het Trivium. Beide keren heeft de overvaller een vuurwapen waarmee hij het personeel bedreigd.

