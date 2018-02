Vier inbrekers plegen geweld tegen 11-jarige

Een 11-jarige jongen is alleen thuis als er vier mannen de deur inbreken en zijn huis inlopen aan de MAtterhornstraat. De mannen slaan de jongen. We zoeken de vier mannen, wie heeft informatie over hen of hun auto?

Omschrijving

De mannen willen weten waar de kostbaarheden zijn en schuwen niet om de jongen te slaan. Een dramatische gebeurtenis voor een kind dat zich thuis juist geborgen en veilig moet kunnen voelen. De vier mannen reden in een sportieve donkerkleurige Seat Leon, een opvallende auto. We hebben bewakingsbeelden waarop de mannen te zien zijn als ze aankomen en vertrekken. Daarop staan ook getuigen waarmee het onderzoeksteam graag contact krijgt. Tegenover het adres is een parkeerplaats van een voetbal vereniging. Misschien heeft iemand iets gezien?

Was u getuige van deze zaak? Of heeft u kort voor of na het incident iets verdachts gezien in de buurt van de Matterhornstraat, neem dan contact op met de politie. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.