Zware mishandeling

Laatste update: 05-03-2018 | 18:59 Zaaknummer: 2017278970 Datum delict: 19-11-2017 Plaats delict: Breda

Een 23-jarige Oosterhouter werd in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 november 2017 omstreeks 04.15 uur op de Haven nabij de Vismarktstraat nabij een urinoir, dat daar op uitgaansavonden staat, door een nog onbekende man fors mishandeld. Zijn kaak brak op drie plaatsen, zijn tanden en kiezen stonden scheef in zijn mond. Een operatie was noodzakelijk