Diefstal bankpas

Omschrijving

Een 78-jarige vrouw is op 23 september 2017 bij het boodschappen doen bestolen van haar bankpas, waarschijnlijk bij een supermarkt aan de Urkhovenseweg in Eindhoven. Als ze thuis komt van boodschappen doen merkt ze pas dat haar pas weg is. Nog dezelfde dag pint de verdachte, die we hier op de beelden zien, in Tilburg op het Wagnerplein haar rekening leeg.

De politie is op zoek naar mensen, die meer over dit incident weten. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Belt u liever anoniem: 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.