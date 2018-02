Hardloopster belaagd door jongens

Omschrijving

Een vrouw die hardloopt in het Philips de Jonghpark (Achtseweg Zuid) wordt belaagd door twee jongens. Ze wist met haar telefoon foto's te maken van de daders. We zoeken de jongens die we op de beelden zien. Ook al is het voorval bijna een jaar geleden, we hopen dat iemand de jongens herkent.

Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Belt u liever anoniem: 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.