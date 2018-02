Overval Kruidvat Nederlandplein

Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving

Het is vrijdagavond 9 februari, bijna zes uur. De overvaller komt de winkel binnen en bedreigt het personeel. Hij wil geld. De medewerkster probeert mee te werken, maar dat gaat hem niet snel genoeg. Hij doet zelf een greep in de kassa. Hij pakt wat hij pakken kan en is er dan weer vandoor.

We hebben nog meer beeld van de overvaller. Hier loopt hij namelijk, waarschijnlijk vlak voor de overval, met een fiets aan de hand langs. Om het zadel zit een gele Jumbo tas. Misschien komt hij uit de buurt?

Kijk nog even goed naar de man, let ook op zijn kleding, zijn jas, de logo’s voor en achterop. Wie kan dit zijn? De politie hoort het graag van u!