Pinnen met gestolen pinpas

Omschrijving

Op dinsdag 28 november 2018 tussen 10.30 en 11.00 uur werd in een supermarkt in Oirschot een 70-jarige vrouw bestolen van haar portemonnee. De vermoedelijke dief pinde even later bij de bank met de gestolen pas en wist zo 1250 euro buit te maken. De politie is op zoek naar de persoon op deze afbeelding. Kent of herkent u deze persoon? Dan komt de politie graag met u in contact! U kunt ons bereiken via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Vermeld dan wel even het registratienummer: BVH2017244740