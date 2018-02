Vrouw overvallen in haar woning

Laatste update: 19-02-2018 | 16:05 Zaaknummer: 2017252897 Datum delict: 11-12-2017 Plaats delict: 's-Hertogenbosch

Op maandagochtend 11 december, om ongeveer half vijf in de ochtend, wordt een oudere vrouw in Den Bosch in haar huis aan de Van Well Groeneveldlaan overvallen.