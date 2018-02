Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving

Op dinsdagavond 12 december, tegen half negen, wordt een cafetaria aan de Steenstraat in Boxmeer overvallen. Een overvaller komt met pistool binnen, bedreigd de medewerker, grist geld uit de kassa en gaat er weer vandoor. Er zijn bewakingsbeelden van de overval en onze vraag aan de kijkers is: wie is hij?