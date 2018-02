Overval op Gall & Gall

Vragen

Heb jij iets gezien of gehoord? Weet je meer van deze overval? Heb je voor of na de overval opvallende dingen gezien rond de Gall & Gall aan de Muzenlaan? Beschik je over bruikbare camerabeelden? Laat het ons weten via onderstaand tipformulier of bel met de recherche via 0900-8844. Anoniem informatie delen? Dat kan via M op 0800-7000 of via een speciaal tipformulier op de website.