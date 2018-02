Politie zoekt inbrekers PC Boutenssingel

De politie is op zoek naar twee verdachten die inbraken op de PC Boutenssingel in Capelle a/d IJssel. Twee keer was het raak; maandagochtend 25 december en dinsdagochtend 26 december 2017.

Omschrijving

De inbrekers kwamen op 25 december lopend uit de richting van het Reviusrondeel aan bij de woning aan de PC Boutenssingel. Ze klommen via de carport aan de voorzijde van de woning het dak op.

Op de vroege morgen van dinsdag 26 december komen er opnieuw twee verdachten, lopend uit de richting van het Reviusrondeel aan bij de woning aan de PC Boutenssingel. Via de carport en het dak komen zij aan de achterzijde van de woning waar zij deze betreden door het eerder opengebroken raam. Hierbij worden verschillende spullen meegenomen. Gedurende deze nacht sluit er tevens een derde verdachte aan. Deze verdachte is reeds herkend en aangehouden. De drie verdachten lopen met de weggenomen goederen in de richting van het Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel. De politie zoekt dus nog twee verdachten.Heeft u informatie? Bel dan met 0900-8844 of vul het tipformulier in.