Diefstal van geld door wisseltruc

Omschrijving

Op zaterdag 14 oktober omstreeks 20.00 uur verscheen er een man aan de service balie van een supermarkt in Leeuwarden. Deze man wilde geld wisselen. In eerste instantie wilde hij bankbiljetten van € 10,- maar verander de dit in bankbiljetten van € 20,- om even later dit weer te wijzigen in biljetten van € 5,=. De man wist de medewerkster van de supermarkt te overbluffen en zag kans om zelf geld in en uit de kassalade te halen. Nadat de man weg was gegaan vertrouwde de medewerkster het gedrag van de man niet en werd de kas opgemaakt. Hieruit bleek dat er een behoorlijk geldbedrag uit de kassa verdwenen was. De politie wil graag in contact komen met mensen die de verdachte denken te herkennen of die informatie hebben over deze zaak.

Contact politie

De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of bel als u anoniem wilt blijven met de stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.