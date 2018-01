Trio steelt elektronica in Ede & Leeuwarden

Bij een Elektronica winkels in Ede en Leeuwarden zijn in wisselende samenstelling door drie personen computer apparatuur en telefoons gestolen. In Leeuwarden zijn twee verdachten aangehouden. Naar de 3e verdachte wordt nog gezocht.

Omschrijving

Op zaterdag 21 oktober 2017 werd bij een elektronica zaak in Ede in een stelling de lege verpakking van een gaming laptop gevonden. Bij het terug kijken van de bewakingsbeelden was te zien dat de laptop werd gestolen door twee mannen waarvan er één in een rolstoel zat. De afbeeldingen van de verdachten werd verspreid bij alle filialen van dit concern. Op zaterdag 4 november 2017 zag een medewerker van een elektronica zaak in Leeuwarden twee mannen de winkel binnenkomen. Eén van deze mannen zat in een rol stoel. Hij herkende de man van de aandacht vestiging van hun filiaal uit Ede en besloot de twee in de gaten te houden. Via de bewakingscamera was te zien dat de beide mannen telefoons uit de verpakking haalden. Beide mannen zijn door de beveiliging medewerkers van de winkel aangehouden en overgedragen aan de politie. In de rolstoel werden twee telefoons aangetroffen.De verdachte van de diefstal in Ede was niet aanwezig bij de diefstal in Leeuwarden. Naar hem wordt nog gezocht. De politie wil graag in contact komen met mensen die deze persoon denken te herkennen.

Contact politie

De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven bel dan met de Stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000