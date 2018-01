Pinnen met gestolen pinpas

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op woensdagmorgen 25 oktober tankt een vrouw benzine bij een tankstation in Baak. Na het afrekenen vergeet of verliest ze haar portemonnee bij het tankstation.

Omschrijving

Wanneer ze thuis komt en haar bankpassen wil blokkeren, blijkt er al twee keer contactloos te zijn afgerekend met haar pinpas bij tankstations in Doetinchem en Etten. Later die dag wordt de portemonnee leeg teruggevonden op een zandpad in Hummelo. Van de man die tweemaal betaalde met haar bankpas zijn duidelijke bewakingsbeelden.