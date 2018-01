Gewapende overval op pizzabakkerij in De Meern

Laat het ons weten via het tipformulier.

Twee mannen overvallen het filiaal van een bekende pizzaketen aan de Zandweg. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 24 januari 2018 van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

De overval

Het gebeurt dinsdagavond 23 november 2017 rond 22.50 uur als het personeel van de pizzabakkerij bezig is met het afsluiten van de zaak. Twee mannen stormen het pand binnen. Gewapend met een stroomstootwapen en een ploertendoder sturen de overvallers het personeel naar achteren. Eén van de overvallers loopt dan het kantoor binnen. Daar slaat hij een medewerker met de ploertendoder. Vervolgens grijpt de overvaller het geld en vlucht samen met zijn handlanger.

De twee mannen slaan linskaf en duiken de steeg in tussen de naastgelegen fietsenmaker en apotheek. Ze rennen over een braakliggend terrein richting de Oosterlengte. Vanaf de Dampkring is hun vluchtroute niet meer bekend.

Signalementen

Verdachte 1:

man

lengte ongeveer 1,80 meter tot 1,85 meter

slank tot normaal postuur

droeg een zwart trainingsjack met rode verticale strepen langs de rits, een AC-Milan logo op rechterborst en een capuchon

had een zwarte bivakmuts op

had zwarte handschoenen aan

droeg een blauwe trainingsbroek met grijze banen op de zijkant

had zwarte schoenen aan.

Verdachte 2: