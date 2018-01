Man steelt iPhone van winkelpersoneel in Houten

Een medewerkster van een kledingzaak aan Het Rond is tijdens werktijd bestolen van haar telefoon. De politie zoekt de nog onbekende verdachte en de gestolen telefoon. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje hieronder van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 3 januari 2018 van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

Het gebeurt op 8 juni 2017. Op bewakingsbeeld is te zien dat de vrouw haar mobieltje in een lade van de balie legt. Een man die in de winkel rondloopt, ziet dat. Hij blijft rondhangen in de buurt van de toonbank. Als de vrouw wegloopt, ziet hij kans de telefoon uit de lade te stelen.

Signalement