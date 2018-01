Autokraak in Houten

Een dief breekt op een parkeerplaats aan de Koedijk in Houten een auto open. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Het gebeurt dinsdagavond 10 oktober 2017 als een bezoeker van het restaurant aan de Koedijk zit te eten met vrienden. Zijn auto staat buiten op de parkeerplaats van het restaurant. Rond 21.45 uur komt een man de parkeerplaats oplopen. Met een zaklamp schijnt hij in meerdere auto's. Dan slaat hij de achterruit van de auto van de nietsvermoedende gast van het restaurant in. In de kofferbak van de auto liggen twee tassen, afgeschermd door een afdekhoes. De autokraker steelt de tassen met daarin onder meer een laptop.

Vragen