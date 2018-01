Man steelt voor 1700 euro aan parfum in Houten

Een winkeldief weet op één dag voor maar liefst 1700 euro aan parfum te stelen bij een winkel aan Het Rond in Houten. Het gaat om tientallen flesjes herenparfums van de merken Dior en Chanel. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

De man loopt vier keer de winkel in en uit. De eerste keer stopt hij de flessen in een rugtas. De andere drie keren heeft hij een boodschappentrolley bij zich. Op zijn gemak stopt hij de flessen in de tas. Ondertussen ruikt hij aan wat samples en maakt hij zelfs een praatje met een medewerkster.

