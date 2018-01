Twee vrienden mishandeld door twaalf jongens in Lopik

Vragen

Heeft u iets gezien van deze mishandeling of weet u misschien wie één of meer van de twaalf verdachten zijn? Twijfel dan niet, maar bel gratis de Opsporingstiplijn van de politie 0800-6070. Of gebruik het formulier op deze pagina om uw tip bij de politie te melden. Als u uw naam liever niet wilt zeggen, meld uw informatie dan anoniem. Bel gratis 0800-7000 of gebruik het online formulier van Meld Misdaad Anoniem .