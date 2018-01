Auto gestolen in Nieuwegein, overgeschreven in Haarlem en verkocht in Rotterdam

Laatste update: 17-01-2018 | 12:45 Zaaknummer: 2017056975 Datum delict: 23-02-2017 Plaats delict: Nieuwegein / Haarlem / Rotterdam

Een dief breekt in bij een woning in Nieuwegein en gaat ervandoor met de auto van de bewoner. Iemand schrijft daarna het kenteken van de auto op andermans naam over bij een winkel in Haarlem. Vervolgens bieden twee mannen de auto te koop aan bij een bedrijf in Rotterdam. De auto is inmiddels terecht, maar de politie is nog wel op zoek naar de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!