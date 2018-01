Pinnen met gestolen bankpas in Nieuwegein

Laatste update: 10-01-2018 | 16:04 Zaaknummer: 2017282257 Datum delict: 14-09-2017 Plaats delict: Nieuwegein

Als een vrouw afrekent bij een winkel in Nieuwegein, staan er drie vrouwen wel heel dichtbij haar. Even later blijkt dat haar bankpas is gestolen. De vrouw die vervolgens met de gestolen pas pint, lijkt sprekend op één van die drie vrouwen. De politie zoekt de nog onbekende verdachte en haar handlangers. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!