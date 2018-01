Bewoner ernstig gewond bij inbraak in Soest

Bij de inbraak in een huis van een ouder echtpaar aan de Wilhelminalaan is de bewoner ernstig gewond geraakt. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 24 januari 2018 van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

Het gebeurt vlak voor Kerst in de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 december 2017. Rond 03.00 uur wordt de 70-jarige heer des huizes wakker van gestommel op zolder. Hij loopt de trap op om poolshoogte te nemen. Dan ziet hij in een flits iemand naar beneden rennen en meteen daarna wordt het zwart voor zijn ogen. Zijn vrouw is wakker geworden en ziet haar man bewusteloos op de grond liggen. Ook zij ziet in een flits iemand in een flits van de trap komen die haar een duw geeft, waardoor ze valt. Omdat het allemaal heel snel ging, is het niet duidelijk of er sprake is van één of twee inbrekers.

Buit

Er is gelukkig niets gestolen. De inbreker of inbrekers slaan zonder buit op de vlucht.

Verwondingen

De man ligt bewusteloos op de grond met op zijn achterhoofd een wond. Er wordt 112 gebeld. In het ziekenhuis blijkt dat hij een hersenbloeding heeft. Ook heeft hij twee gebroken ribben, letsel in zijn gezicht en op zijn rug en verwondingen aan zijn hand.