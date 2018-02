Poging tot straatroof in Nieuwegein

Laat het ons weten via het tipformulier.

Als een groepje jongens op het Geinoord een meisje probeert te beroven, grijpt een vrouw in en weet te voorkomen dat het kind daar tas en haar waardevolle spulletjes kwijtraakt.. De politie zoekt de nog onbekende verdachten en de vrouw. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 31 januari 2018.

Het gebeurt dinsdagmiddag 16 januari 2018 op het Geinoord. Het meisje fietst tussen 16.30 uur en 17.00 uur over het fietspad langs het water. Ter hoogte van de trouwautoshop komen drie jongens op haar af. Ze eisen haar tas en waardevolle spullen.

Hulp

Op dat moment komt een vrouw van ongeveer 55 jaar aanfietsen uit de richting van Jack's Grillhouse. Dan springen de jongens op hun fiets en gaan ervandoor richting IJsselstein. Tegen het meisje zegt ze dat ze maar snel naar huis moet gaan. Deze vrouw is een belangrijke getuige. De politie wil daarom graag met haar in contact komen. Ze is ongeveer 55 jaar, reed op een elektrische fiets en droeg die dag een regenponcho.

Signalementen

Verdachte 1:

jongen

geschatte leeftijd 13 tot 14 jaar

lengte ongeveer 1,50 meter

atletisch postuur

droeg een zwarte jas met capuchon

had een zwarte joggingbroek aan

droeg fel oranje sportschoenen

reed op een zwarte herenfiets.

Verdachte 2:

jongen

geschatte leeftijd 13 tot 14 jaar

lenhgte ongeveer 1,60 meter

atletisch postuur

droeg een donkerblauwe jas met over zijn hoofd een capuchon

had een spijkerbroek aan

droeg groene regenlaarzen

reed op een zwarte herenfiets met dubbele bovenstang en voorop een bagagerek.

Verdachte 3: