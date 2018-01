Cafetaria overvallen in Utrecht

De cafetaria aan de Verlengde Houtrakgracht in de Parkwijk is overvallen. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje hieronder van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 3 januari 2018 van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

Het gebeurt maandagavond 27 november 2017. De drie medewerkers van de cafetaria krijgen rond 21.00 uur de schrik van hun leven als twee overvallers de zaak binnenstormen. Beiden dragen een bivakmuts en één van hen heeft een vuurwapen, waarmee hij de medewerkers bedreigt. Ze moeten in het kantoor op de grond gaan liggen. Eén van hen wordt gedwongen de kassa te openen. Eén van de overvallers haalt het briefgeld uit de kassa. Dan gaan ze er snel vandoor.

Vlucht

Een getuige ziet de mannen rennen via de Eerste Oosterparklaan naar de Melissekade en vervolgens naar de Bonenkruidstraat. Daar ziet hij een grijze stationwagen wegrijden. Iets verderop stopt de auto en dan stapt er een jongeman uit. De getuige herkent hem als één van de overvallers die hij net had zien rennen. De auto verdwijnt over de Dillestraat. De verdachte rent de Bonenkruidstraat in, richting de Melissekade.

Stationwagen

De politie wil graag in contact komen met mensen die weten van wie de grijze stationwagen op de foto is. Opvallend detail zijn de zwarte stootrubbers langs de portieren en spatborden.

Signalementen

Verdachte 1 (die als eerste binnenkomt):

jongeman

lichtgetinte huidskleur

vermoedelijk van Marokkaanse afkomst

lengte 1,80 meter tot 1,90 meter

normaal postuur

droeg een zwarte jas met capuchontrui met het schoudergedeelte en de capuchon wit en een wit logo links op borsthoogte

had een capuchon over zijn hoofd

droeg een zwarte bivakmuts

had een zwarte broek aan

droeg donkere schoenen

had witte handschoenen aan.

Verdachte 2: