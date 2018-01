Bank(stel) verlaat winkel in Utrecht

Laatste update: 26-01-2018 | 13:17 Zaaknummer: 2017366286 Datum delict: 03-12-2017 Plaats delict: Utrecht

Een stel krijgt het voor elkaar om ongemerkt een driezitsbank te stelen bij de meubelzaak in winkelcentrum The Wall aan de Hertogswetering. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!