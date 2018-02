Bejaarde vrouw aangerand in haar flat in Utrecht-Noord

Laat het ons weten via het tipformulier.

Een man randt een 77-jarige vrouw aan in haar eigen woning aan de Kwangodreef. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 31 januari 2018.

De vrouw stapt die ochtend rond 10.00 uur in de lift van haar flat aan de Kwangodreef in de wijk Overvecht. Een man stapt ook in de lift. Als de vrouw de lift weer uitstapt, volgt de man haar. Als ze de deur van haar woning opendoet en naar binnengaat, weet de man de woning binnen te dringen. Vervolgens randt hij haar aan. De vrouw slaat alarm. Gelukkig schiet een buurvrouw haar te hulp. De aanrander gaat er dan vandoor.

Signalement