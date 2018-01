Pinnen met gestolen bankpas na zakkenrollerij in Vianen

Een dief steelt de portemonnee met daarin de bankpas van een vrouw in een scootmobiel uit Vianen. Even later neemt een dievegge met de bankpas van het slachtoffer geld op bij een automaat. De politie zoekt de nog onbekende verdachte en haar handlanger. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Het gebeurt donderdagmiddag 7 september 2017. De 59-jarige vrouw uit Vianen doet boodschappen bij de supermarkt aan de Lijnbaan. Waarschijnlijk steelt iemand daarna haar portemonnee, met daarin haar bankpas uit haar tas. Later die middag neemt een vrouw geld op met de pas. Dat doet ze bij de bank aan de Voorstraat in Vianen. De vrouw is gefilmd door bewakingscamera's.

Vragen