Bankpasfraude na diefstal supermarkt Zwanenburg

Op zaterdag 24 juni 2017 werd een 43-jarige vrouw het slachtoffer van zakkenrollerij. Dit gebeurde rond 11.10 uur in een supermarkt aan de Dennenlaan in Zwanenburg.

Omschrijving

Toen de vrouw thuis was, kwam zij tot de ontdekking dat haar portemonnee uit haar tas weg was. Het slachtoffer ging daarna direct terug naar de supermarkt, echter de portemonnee lag hier niet. De vrouw belde daarna direct de bank om de bankpassen te blokkeren, maar dit bleek al te laat. Er was al voor ruim 1700 euro aan diverse boodschappen en geld bij pinautomaten gepind.

Van één van de pintransacties zijn beelden beschikbaar. Hier zijn twee mannen op te zien die geld opnemen met één van de gestolen banpassen van de vrouw. Deze mannen waren volgens het slachtoffer ook aanwezig in de supermarkt aan de Dennenlaan.