Vernieling raam joodse instelling

Omschrijving

Op beveiligingscamera’s is te zien dat een man een steen door de ruit gooit. Uit onderzoek is gebleken dat de man al ruim voor de vernieling met een steen in zijn hand door de buurt liep. Het lijkt om een gerichte actie te gaan. Wat zijn motief is, is op dit moment niet duidelijk.

Herkent u de man op de beelden of heeft u meer informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de Opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.