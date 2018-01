Belager jong meisje Gorinchem gezocht

Het meisje liet even voor vijf uur ’s middags de hond uit op de Stadswal toen zij werd vastgepakt en bedreigd door een man. Het meisje riep om hulp en een man die in de buurt aan het hardlopen was, schoot haar te hulp. Hij bracht het meisje naar haar woning in de buurt. De politie is zowel op zoek naar de verdachte als naar de behulpzame hardloper.

Omschrijving

De hardloper die op woensdag 6 december op de Stadswal in Gorinchem het jonge meisje te hulp schoot, kan belangrijke informatie hebben die ons kan helpen de belager van het meisje op te sporen. Om die reden komt de politie graag met hem in contact. De hardloper bracht het meisje veilig thuis, maar in de consternatie is de familie van het meisje vergeten te vragen wie hij is.



De verdachte zat voorafgaand aan de bedreiging al op een bankje aan de Stadswal. Het gaat om een blanke man van ongeveer 40 jaar met een stevig postuur. Hij is ongeveer 1.70/1.75 m lang, heeft donkerblond haar en (vermoedelijk?) blauwe ogen. Hij droeg een joggingbroek met camouflageprint en een zwarte langere jas. De politie is op zoek naar getuigen die deze man ook hebben gezien of wellicht zelfs weten wie dit is.