Mishandeling Zuiderparkweg

Twee mannen worden na een bezoek aan een feest in Ahoy op de Zuiderparkweg mishandeld door een groepje jongens. De jongens zijn even verderop vastgelegd door camera's als zij weglopen. Wie herkent deze mannen?

Op de vroege zondagochtend lopen de twee mannen van 22 en 23 jaar op de Zuiderparkweg, ter hoogte van het Zuiderterras. Het is dan ongeveer half vier 's morgens. Samen hadden zij een evenement in Ahoy bezocht en liepen in de richting van de supermarkt Dirk vd Broek. Onder het viaduct van de loopbrug bij deze supermarkt kwam een groepje jongens van 16-19 jaar op het tweetal aflopen en één van hen vroeg de mannen om een sigaret. Beiden hadden niets te roken bij zich, maar dat viel bij de groep jongens niet goed. Ze begonnen zich direct agressief tegen het tweetal te gedragen en mishandelden de mannen. Eén van de mannen belandde door deze grove en zinloze mishandeling in het ziekenhuis. De ander hoefde zich niet medisch te laten behandelen.

Vragen

Politie zoekt getuigen

De politie wil deze zaak graag oplossen en zoekt getuigen. Heeft u de mishandeling zien gebeuren of heeft u andere informatie die de politie helpt in het onderzoek? Belt u dan met de recherche in Rotterdam Zuid via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.