Omschrijving

Op vrijdagmiddag 11 augustus 2017 is een vrouw in haar huis aan de Bouvigne in Eindhoven als ze plotseling een vreemde man in haar huis ziet. Ze spreekt hem aan, waarop hij haar omver duwt en er vandoor gaat. De vrouw valt en loopt enkele kneuzingen op. De man is duidelijk op bewakingsbeelden te zien en wij willen graag weten wie hij is. Help ons mee hem te vinden!