Inbrekers gaan in de mist op

Omschrijving

Door de daders werd een raam ingeslagen waardoor men naar binnen is gegaan. Het tankstation is voorzien van een zogenaamd mistalarm en op het moment dat de inbrekers de shop van het tankstation binnen liepen, ging dit apparaat af en stond de ruimte in een mim tijd vol rook. De inbrekers vluchtten het tankstation uit waarbij één van de daders zijn vermomming verloor. Zijn gezicht werd op camerabeelden vast gelegd. De politie wil graag weten wie deze inbreker(s) denken te herkennen of die informatie hebben over deze inbraak.



Contact politie

De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven 0800 – 7000.