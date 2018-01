Poging overval winkel

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op vrijdag 6 oktober 2017 heeft een onbekende man geprobeerd een winkel aan de Kerkstraat in Tegelen te overvallen

Omschrijving

Hij kwam rond 14.50 uur de winkel binnen en eiste onder bedreiging van een nepwapen geld. Toen hij dat niet snel genoeg kreeg, verdween hij zonder buit. Hij vluchtte te voet in de richting van de Beijtelstraat in Tegelen.

Van deze persoon zijn bewakingsbeelden.

Wie heeft informatie over deze poging overval of weet wie dit gedaan heeft?

Bel dan met de politie via 0900-8844 of via M 0800-7000. U kunt ook het digitale tipformulier invullen.