Gewapende overval cafetaria

Een cafetaria in de Lindestraat is vrijdagavond 17 november overvallen. Omstreeks 21.10 uur kwam er een gemaskerde, gewapende man binnen die geld eiste. We zijn op zoek naar de dader op de foto's.

Bij de overval maakte de dader een nog onbekend geldbedrag buit. Hij is gevlucht via de Odradastraat. We vermoeden dat hij uit de buurt komt.

Vragen

Herkent u de dader op de foto's? Laat het ons weten. Of misschien heeft u iets verdachts gezien of andere informatie over deze zaak, neem ook dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem tippen kan ook via 0800-7000.